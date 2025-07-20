Разработана «универсальная» вакцина от рака

Учёные из Университета Флориды создали экспериментальную мРНК-вакцину, которая способна активировать иммунную систему против любых видов рака. По словам исследователей, вакцина не нацелена на конкретную опухоль, а учит иммунитет распознавать и атаковать раковые клетки в целом.

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Ранее эта разработка уже показала успех в борьбе с агрессивной опухолью мозга — глиобластомой. Теперь учёные проверили её на других видах рака у мышей, включая рак кожи, костей и мозга. В некоторых случаях опухоли полностью исчезали даже без дополнительного лечения.

Вакцина работает по тому же принципу, что и препараты от COVID-19: она доставляет в организм «инструкции» в виде мРНК, которые заставляют клетки вырабатывать особые белки. Эти белки делают опухоли более заметными для иммунной системы, благодаря чему иммунитет начинает активно их атаковать.

Хотя пока препарат находится на стадии испытаний на животных, он может стать основой для универсальной вакцины от рака

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