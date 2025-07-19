Названа неожиданная причина сексуальной агрессии

Ученые обнаружили новое проявление токсоплазмоза - довольно хорошо изученного паразитарного заболевания человека и животных. Как оказалось, оно может спровоцировать агрессивное сексуальное поведение.

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Как оказалось, Toxoplasma gondii, которые проникают в мозг человека, провоцируют повышенную выработку дофамина, что делает человека более импульсивным, агрессивным и склонным к рискованному сексу.

При этом ученые напоминают, что основными хозяевами токсоплазм являются представители семейства кошачьих. Люди заражаются токсоплазмом в большом количестве случаев при поцелуях с котами или не помыв руки после уборки кошачьего туалета.

Кроме этого можно заразиться, отведав сырого мяса.