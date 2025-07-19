Выявлены мутации, повышающие вероятность зачатия мальчика или девочки

Ученые из США обнаружили, что вероятность зачатия мальчика или девочки не является абсолютно случайной величиной - она зависит от возраста женщины, а также от наличия точечных мутаций в генах NSUN6 и TSHZ1, у носителей которых появляются только девочки и мальчики. Выводы ученых опубликованы в статье в журнале Science Advances.

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«Традиционно считается, что ребенок при зачатии становится или мальчиком или девочкой со строгой 50% вероятностью, что связано с тем, что в половых клетках мужчин присутствует или мужская Y-хромосома, или женская X-хромосома. Мы обнаружили, что вероятность зачатия мальчика или девочки является уникальной для каждой семьи, что связано с возрастом женщины и с наличием точечных мутаций в генах NSUN6 и TSHZ1», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских молекулярных биологов и эпидемиологов под руководством профессора Гарвардского университета Хорхе Чаварро при изучении данных, которые были собраны в рамках двух крупных американских мониторинговых проектов, NHS-II и NHS-III, нацеленных на всесторонние наблюдения за здоровьем нескольких сотен тысяч медработников в США.

В их число входило 58 тыс. женщин, переживших как минимум две беременности и родивших двух и более детей. Ученые воспользовались этим для всестороннего анализа того, как различные биологические и генетические факторы влияли на пол детей и вероятность рождения потомства только одного из двух полов. Оказалось, что вероятность рождения мальчика или девочки во многих случаях была далека от 50%, которые предсказываются теорией вероятности.

В частности, дети одного и того же пола необычно часто рождались у тех женщин, у которых было по 3-4 ребенка и больше, и при этом только девочки или только мальчики чаще рождались у тех участниц NHS-II и NHS-III, чей возраст превышал 28 лет на момент зачатия ребенка. В среднем это происходило на 13% чаще, чем предсказывает математика, причем все побочные факторы, в том числе группа крови, этническая принадлежность и индекс массы тела, не оказывали существенного влияния на эту закономерность.

При этом исследователи обнаружили, что вероятность появления подобных сдвигов в сторону детей одного или другого пола также зависела от наличия семи точечных мутаций в ДНК матерей, три наиболее значимых из которых находились в генах CYP2U1, NSUN6 и TSHZ1. Их открытие говорит о том, что процесс определения пола ребенка зависит не только от математической случайности, но и от целого ряда биологических и генетических факторов, подытожили ученые.