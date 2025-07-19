Как сканирование сетчатки предскажет инфаркт за десять лет до его появления

Глаза как зеркало сердца: как сканирование сетчатки предскажет инфаркт за 10 лет до его возможного возникновения
Ученые разработали тест, который по состоянию сосудов глазного дна предсказывает риск инфаркта или инсульта за 10 лет до возможного события. Точность метода — 70%.
Ученые из Университета Данди разработали революционный метод прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний с помощью простого сканирования глазного дна. Технология на основе искусственного интеллекта анализирует состояние сосудов сетчатки и с точностью 70% определяет риск инфаркта или инсульта в ближайшее десятилетие.
Как работает метод?
Исследователи использовали ИИ для анализа 4200 цифровых изображений сетчатки пациентов с диабетом 2 типа. Алгоритм выявляет малейшие изменения в сосудах глазного дна — их сужение, повреждения или признаки закупорки. Эти изменения часто свидетельствуют о аналогичных проблемах в коронарных артериях, питающих сердце.
"Глаза — это зеркало сердца" — объясняет руководитель исследования, кардиолог доктор Ифи Морди. — "Состояние сосудов сетчатки отражает здоровье всей сердечно-сосудистой системы".
Тест занимает менее минуты и может проводиться во время обычного офтальмологического осмотра. В будущем его планируют включить в стандартные профилактические обследования наряду с измерением давления и анализами крови.
Кому особенно полезен этот тест?
Хотя исследование проводилось на пациентах с диабетом, метод применим для большинства людей. Диабетики изначально входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и регулярно проходят осмотры глазного дна для выявления диабетической ретинопатии.
Точность прогноза
ИИ-алгоритм правильно предсказал "серьезные сердечно-сосудистые события" в 70% случаев. Это сопоставимо с традиционными методами оценки риска, но требует значительно меньше времени и ресурсов.
Перспективы технологии
Профессор Брайан Уильямс из Британского фонда сердца отмечает: "Чем точнее мы определяем риск, тем больше возможностей предотвратить катастрофу".
Внедрение метода в клиническую практику может спасти десятки тысяч жизней. Доктор Клэр Джонас из Ассоциации по борьбе с инсультом добавляет:
"Ранняя диагностика — ключ к профилактике. Эта технология открывает новые возможности".
Когда ждать внедрения?
Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований для подтверждения надежности метода. Однако первые результаты обнадеживают — возможно, уже в ближайшие годы сканирование сетчатки станет таким же привычным, как измерение давления.
Это открытие особенно актуально в эпоху, когда сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всем мире. Простой и доступный метод ранней диагностики может совершить революцию в профилактической медицине.