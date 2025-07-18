Ученые выяснили, как антидепрессанты влияют на воспоминания

Одна доза ламотриджина — препарата, обычно применяемого для профилактики депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве, — способна изменить память в сторону более позитивного восприятия событий. Об этом сообщают ученые из Оксфорда и Университета Минью в Португалии. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine.

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В эксперименте приняли участие 36 здоровых добровольцев без психиатрических или неврологических диагнозов. Через три часа после приема 300 мг ламотриджина (или плацебо) участники выполнили серию когнитивных тестов, оценивающих восприятие и запоминание эмоциональной информации. Выяснилось, что испытуемые, получившие препарат, лучше запоминали положительные слова, связанные с личностью, чем отрицательные. Группа плацебо такого эффекта не показала.

Это может означать, что ламотриджин влияет на то, как человек воспринимает эмоционально значимую информацию о себе. Однако препарат не изменил восприятие выражений лиц, эмоциональных слов или настроение участников — его эффект был ограничен именно памятью.

Ранее схожие сдвиги в эмоциональной памяти наблюдались при приеме антидепрессантов, что считается одним из первых признаков начала их действия. Исследование ламотриджина дает основания предположить, что и он может влиять на когнитивные механизмы, связанные с депрессией, особенно у людей с биполярным расстройством, у которых наблюдается склонность фокусироваться на негативных воспоминаниях и самооценках.

Авторы подчеркивают, что результаты открывают интересную перспективу: возможно, ламотриджин помогает стабилизировать настроение не только за счет нейрохимических процессов, но и через тонкую настройку памяти и восприятия себя.