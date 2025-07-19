Ученые повысили эффективность действия иммунотерапии рака

Исследователи из США разработали экспериментальную РНК-вакцину, которая повышает активность иммунотерапии рака в результате стимуляции выработки белков-интерферонов. Данная прививка повысила эффективность лечения сразу нескольких форм опухолей в опытах на мышах и при лечении домашних собак от рака мозга, сообщила пресс-служба Университета Флориды (UF).

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«Мы совершили очень неожиданное и при этом интересное открытие - оказалось, что вакцины, которые не обладают специфичным действием против конкретного вируса или опухоли, способны подавлять рост многих новообразований. В перспективе, эти вакцины могут стать универсальным средством для борьбы с раком, которое будет заставлять иммунитет активнее бороться с опухолями», — заявил профессор UF Элиас Сайюр, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи уже несколько лет разрабатывают различные терапии на базе РНК, которые заставляют иммунитет пациента активнее бороться с конкретными видами опухолей. В частности, год назад они впервые использовали терапию на базе молекул РНК для подавления роста глиобластомы, агрессивной формы рака мозга, в опытах с участием нескольких добровольцев.

Результаты этих клинических испытаний натолкнули исследователей, что РНК-вакцины сами по себе могут заставлять иммунитет более активно бороться с опухолями, если они будут стимулировать выработку так называемых интерферонов первого типа. Так биологи называют набор белковых молекул, которые вырабатываются при проникновении вирусов в организм и заставляют иммунитет активнее бороться с любыми угрозами.

Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили молекулы РНК, которые заставляют иммунные клетки производить максимально большие количества интерферонов и упаковали их в жировые наночастицы. Работу этой вакцины исследователи проверили их работу в опытах на мышах, в чье тело были имплантированы образцы агрессивных форм меланомы, рака кожи. Ученые ввели в их организм РНК-вакцину и иммунотерапию на базе антител, повышающих активность Т-клеток и заставляющих их активнее атаковать опухоль.

Эти опыты показали, что РНК-вакцина заметно повысила эффективность иммунотерапии и заставила Т-клетки мышей активнее проникать в опухоль, в результате чего ее объем был примерно втрое ниже, чем использовании только иммунотерапии. Схожих результатов биологи добились при лечении домашних собак с раком мозга, что говорит об универсальном характере действия РНК-вакцины на большое число опухолей. В перспективе, это позволит значительным образом повысить эффективность лечения множества форм рака, подытожили ученые.