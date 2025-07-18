Ученые предложили новый способ обнаружения рака легкого

Ученые Кубанского государственного университета и НИИ Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре работают над инновационным методом раннего выявления рака легкого. Разработка основана на анализе состава выдыхаемого воздуха с применением нейросетевых технологий. Об этом ТАСС сообщил врач-онколог Дмитрий Перунов.

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По его словам, такая технология позволяет фиксировать патологические изменения на молекулярном уровне до появления клинических симптомов. Метод планируют использовать как дополнение к традиционным скрининговым инструментам, включая КТ, чтобы повысить эффективность выявления онкопатологий на ранней стадии.

"Ранняя диагностика рака легкого особенно важна - примерно 70% случаев выявляются на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Применение ИИ и новых подходов может изменить эту статистику", - отметил Перунов.

Он подчеркнул, что основным фактором риска остается табакокурение. Полный отказ от него, по мнению эксперта, остается ключевым элементом профилактики злокачественных новообразований.

На фоне снижения смертности от рака легкого на 17% за 20 лет, ученые подчеркивают необходимость совершенствования скрининговых программ и дальнейшего развития технологий диагностики и терапии.