Не шаги, а булочки: ученые раскрыли главную проблему лишнего веса

Международное исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало: в развитых странах люди толстеют не потому, что меньше двигаются, а из‑за того, что едят больше калорийной пищи.

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Ученые проанализировали данные 4213 взрослых из 34 сообществ по всему миру — от охотников‑собирателей до жителей индустриальных стран. Они измерили общий суточный расход энергии и сопоставили его с индексом массы тела и процентом жира в организме.

Результаты оказались неожиданными: у жителей богатых стран действительно больше жира и выше ИМТ, но их суммарные энергозатраты даже выше, чем у людей из традиционных сообществ. Когда ученые сравнили данные с учетом размеров тела, различия в расходе энергии почти исчезли. Выяснилось, что рост ожирения объясняется не снижением активности, а прежде всего питанием — избытком калорий и высоким содержанием ультраобработанных продуктов в рационе.

Авторы подчеркивают: физическая активность важна для здоровья, но для борьбы с ожирением ключевым фактором остается контроль питания и снижение доли ультраобработанных продуктов в ежедневном рационе.

Ранее ученые выяснили, что состав жиров в рационе напрямую влияет на метаболизм и накопление лишнего веса. Оказалось, избыток олеиновой кислоты пособен стимулировать процессы, приводящие к ожирению.