Ученые ускорят расшифровку анализов

Ученые Донского государственного технического университета создают цифровую платформу с набором нейросетевых ассистентов для ускоренного анализа изображений клеток в тканях, жидкостях и выделениях организма. Это удобный инструмент для анализа биологических образцов из любой точки мира через открытый онлайн-доступ. С помощью искусственного интеллекта система автоматически размечает клетки, распознает и классифицирует объекты, может находить снимки по заданным параметрам. Кроме того, она способна даже генерировать текстовое описание.

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В рамках платформы разработано четыре ассистента. Так, GPT-ассистент - "Цитолог" обучен на базе изображений биопроб людей и животных. В коллекцию входят мазки крови, образцы слизи из носовых пазух, другие материалы. Его функционал планируют расширить для анализа клеток костного мозга. Еще один ассистент - "Нейробиолог" - работает с 3D-фотографиями клеток мозга, полученными с помощью конфокального микроскопа. А вот GPT-обозреватель - Fact Flows - это интеллектуальный инструмент для проверки медицинских гипотез. "Патоморфолог" - четвертый ассистент, работающий с базой изображений опухолевых тканей. Он помогает выявлять патологию по фотографиям гистологических препаратов.