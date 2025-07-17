В Сеченовке впервые применили новый метод лечения бесплодия

Примерно десятая часть всех женщин и половина женщин с бесплодием страдают эндометриозом - гинекологическим заболеванием, при котором клетки внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределами. Это вызывает воспаление, боли, а в особо сложных случаях - лишает радости материнства.

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«Раньше заболевание лечили двумя способами - хирургическим и медикаментозным, — рассказывает профессор кафедры акушерства и гинекологии N 1 Сеченовского университета Анатолий Ищенко. — Часто приходится удалять матку. Но даже если иссекать только часть эндометрия, на матке образуется большой рубец, а болезнь может продолжить прогрессировать. Лекарства же часто дают лишь временный эффект. Все это мешает пациентке забеременеть. Поэтому для лечения эндометриоза начали применять лазер. В Сеченовском университете разработали и внедрили в практику технику проведения лазерного дриллинга матки с помощью гольмиевой лазерной установки Ho-YAG».

Через совсем небольшой разрез в матку вводят гибкий световод. Лазерный луч прицельно воздействует на очаги эндометриоза, испаряя их. Процесс контролируют с помощью ультразвукового сканирования. Методика позволяет максимально снизить риск повреждения окружающих тканей, в том числе сосудов. У гольмиевого лазера ряд преимуществ. Например, ширина термического воздействия у него меньше, что позволяет действовать точечно. Луч проникает в очаг на глубину всего 0,2-0,4 миллиметра. Особенности работы лазера исключают повторное кровотечение и уменьшают вероятность образования тромбов.

Вмешательство малоинвазивное, поэтому женщина может вернуться к обычной жизни уже через 3-5 дней.

Вмешательство малоинвазивное, поэтому женщина может вернуться к обычной жизни уже через 3-5 дней. Им назначают противорецидивную терапию, после которой можно планировать беременность. Во время исследования врачи оценили состояние прошедших лечение в Сеченовском центре материнства и детства через девять месяцев после операции.