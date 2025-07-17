В РФ разработали клеточную модель для изучения синдрома Синглтона-Мертена

Ученые Института цитологии РАН и НМИЦ им. Алмазова впервые создали клеточную модель для исследования редкого генетического заболевания — синдрома Синглтона-Мертена, характеризующегося опасным отложением кальция в сосудах и органах. Модель была разработана на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных из крови пациента с ранними проявлениями заболевания. Это открытие позволит детально изучить механизмы патологии и разработать методы терапии для замедления ее развития.

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Специалисты Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) и НМИЦ им. В. А. Алмазова разработали уникальную клеточную модель для исследования синдрома Синглтона-Мертена — редкой генетической патологии, вызывающей опасное отложение кальция в сосудах и органах. Это открытие позволит приблизиться к разработке методов терапии заболевания, сообщает пресс-служба ИНЦ РАН.

Ученые впервые создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) из крови пациента с синдромом Синглтона-Мертена. Эти клетки несут мутацию, приводящую к ранней кальцификации сосудов.

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