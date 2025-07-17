Создан биопрепарат, активирующий иммунитет у растений

Биопестицид, вызывающий у растений реакцию иммунитета на грибные инфекции, разработали ученые в Новосибирске. Препарат успешно прошел полевые испытания, сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

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Традиционные химические пестициды направлены на подавление и уничтожение патогенов. Эти вещества могут действовать неблагоприятно на само растение, если распылять их в большом количестве. Также они загрязняют окружающую среду и токсичны для человека. Поэтому сейчас все больший интерес вызывает создание биопестицидов, которые способны укреплять естественный иммунитет культур.

«Полевые исследования препарата принесли интересные результаты, было показано, что его использование в комплексе с другими средствами дает синергетический эффект. Теперь ученым предстоит выбрать наиболее оптимальные сочетания, где эффективность сочетается с низкой себестоимостью и простотой производства», — сообщили в пресс-службе.

Препарат разработали сотрудники Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН, а его испытания проводили в ИЦиГ СО РАН. В ходе лабораторных исследований ученые описали некоторые защитные механизмы растения, работу которых активизирует обработка препаратом. В частности, он повышает накопление особых рецепторов на поверхности клеток растений, реагирующих на хитин в оболочке гриба, и вызывающих иммунную реакцию на заражение патогеном. А также способствует накоплению в зараженных тканях пероксида водорода, который разрушает гриб.

Результаты исследований показывают, что разработанный в Новосибирске препарат можно рассматривать как перспективное средство для защиты урожаев, а понимание механизмов его действия открывает возможности для создания более эффективных комплексных препаратов на его основе.