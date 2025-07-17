Разработана система оценки здоровья с учетом экологии

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали систему интегральной оценки здоровья человека с учетом экологии регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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«Разработчики ПГУ предлагают учитывать влияние физических, химических и биологических факторов окружающей среды на здоровье людей. Благодаря использованию этой системы станет возможным предотвращать развитие заболеваний и изменить качество жизни населения», — отметили в пресс-службе.

Научный коллектив ПГУ предлагает добавить к многочисленным параметрам, используемым при оценке здоровья человека, также экологическую составляющую (химические, физические, биологические факторы в регионе и на местах) и психоэмоциональное состояние обследуемого.

Физический фактор учитывает данные мониторинга по шуму и электромагнитному излучению. Биологический включает исследование почвы и воды на наличие болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Химический - наличие органических и неорганических примесей в воде, воздухе, почве и их концентрации.

При работе с программой "Система Здоровье+", разработанной в ПГУ, врач вводит нужные показатели - данные пациента: регион и город проживания, СНИЛС, пол и возраст. В программу будут автоматически внесены данные из анкеты и тестов, которые человек пройдет заранее: на наличие хронических заболеваний у него и у родственников, случаи долгожительства, физическую активность, длительность сна, наличие вредных привычек и т. д. Тест покажет уровень стресса.

Экологические же факторы автоматически будут подгружаться с сайтов государственных учреждений, занятых экологическим мониторингом в регионе. Сюда же будут подгружены данные качества жизни в регионе (доходы и занятость населения, здравоохранение, демография и так далее). Наконец, врач увидит на мониторе компьютера цветную гистограмму с оценкой состояния здоровья человека. На программу получено свидетельство о государственной регистрации.