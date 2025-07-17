Медики и атомщики создали новый препарат для лечения рака

Сотрудничество атомщиков и медиков в Димитровграде Ульяновской области позволяет создавать новые лечебные препараты от тяжелых заболеваний. Речь идет о применении изотопов в радионуклидной терапии. Это важная часть борьбы с различными видами рака.

Недавно ученые Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в Димитровграде создали средство для борьбы с раком простаты на основе изотопа радия. До сих пор оно выпускалось лишь в Германии, а теперь есть и у нас. Разработать новый препарат помогли российские ученые-атомщики из расположенного в том же городе Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР).

Как поясняют врачи, препарат применяется для радионуклидной терапии пациентов с раком предстательной железы, когда метастазы поражают кости. Он оказывает двойное действие: во-первых, уничтожает метастазы в костях, продлевая жизнь человеку со столь тяжелым диагнозом. Во-вторых, препарат купирует болевой синдром, позволяет отказаться от обезболивающих, что значительно повышает качество жизни пациента. В перспективе средство может также применяться при лечении метастатического поражения костей при других формах рака.

Препарат оказывает двойное действие: уничтожает метастазы в костях, а также купирует болевой синдром

Главный компонент препарата - редкий изотоп радий-223, который производят в НИИАРе. Его синтез представляет собой сложный процесс, занимающий месяцы и даже годы. Из института сырье поставляется в димитровградский Центр медицинской радиологии и онкологии, где его преобразуют в клиническую форму.

"В тесной кооперации с коллегами из ФНКЦРиО создан препарат, перспективы использования которого огромны. Каждый этап этой большой совместной работы требовал от специалистов двух организаций поиска нестандартных решений, сочетания грамотной научной мысли с хорошей техникой исполнения", - отметил директор ГНЦ НИИАР Александр Тузов.

Эта разработка не единственный пример сотрудничества димитровградских атомщиков и медиков при создании новых противораковых препаратов с ядерной начинкой. Одна из более ранних разработок - радиофармпрепарат на основе лютеция-177. Терапию этим средством первые пациенты прошли в позапрошлом году. Препарат предназначен для борьбы с нейроэндокринными опухолями и раком предстательной железы.

"Процедура лечения прошла успешно, ни у кого из пациентов не возникло побочных реакций. Препарат вводят внутривенно, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний у пациента. Такая процедура проводится один раз в два месяца. Наши пациенты прошли первый курс лечения, и у всех наблюдается положительная динамика - снижение уровня белка ПСА (ранний маркер заболеваний предстательной железы. - Прим. ред.), чувствуют они себя хорошо", - рассказал начальник центра ядерной медицины ФНКЦРиО ФМБА России - врач-радиолог Петр Сычев.

Год назад в центре с помощью терапевтического радиофармпрепарата на основе актиния-225-ПСМА отечественного производства начали лечить пациентов с особенно агрессивной и трудноизлечимой формой рака простаты, при которой злокачественные клетки развивают устойчивость к традиционным методам лечения. Препарат был введен пациентам, у которых отмечалась отрицательная динамика после предыдущих препаратов, и показал хорошие результаты.

Справка

Радиофармацевтические препараты - это лекарственные средства, которые наряду с другими компонентами содержат радиоактивные химические элементы - радиоизотопы. В зависимости от типа излучения радиоизотопы могут использоваться в диагностике или лечении различных заболеваний. Например, для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии изотопы должны излучать в гамма-диапазоне и иметь период полураспада от нескольких минут до одних суток. Самый популярный здесь изотоп - технеций-99m, который используется более чем в 80 процентах случаев.

Терапевтические радиоизотопы должны излучать в бета- (йод-131) или альфа-диапазоне (радий-223). Изотоп радия-223 избирательно воздействует на костную ткань, например, на костные метастатические очаги рака предстательной железы. Диапазон действия излучения очень небольшой, поэтому препарат точечно воздействует на саму опухоль, не повреждая здоровые ткани.