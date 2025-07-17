В России создали долговечный люминофор для томографов

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люминофора, который является перспективным для импортозамещения в медицинских томографах, системах таможенного досмотра, авиационной техники и других сферах. Новый метод синтеза позволяет увеличить яркость свечения более чем на 50%, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

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«Ученые Уральского федерального университета с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люминофора на основе оксисульфида гадолиния, легированного церием и тербием. Материал получился ярким и стабильным, по характеристикам превосходит аналоги и является перспективным для импортозамещения в авиационной технике, медицинских томографах, системах таможенного досмотра, разведке нефтяных месторождений и других областях, где требуются детекторы рентгеновского и гамма-излучения. Исследование поддержано Минобрнауки России (проект №FEWZ-2024-0052) и опубликовано в журнале Chemistry Europe», — рассказали там.

По словам ученых, технология получения наночастиц оксидов и оксисульфидов редкоземельных элементов позволяет значительно уменьшить их размер по сравнению с традиционными методами синтеза, при высоком уровне их однородности и стабильности. Новый метод синтеза позволяет увеличить яркость свечения более чем на 50%. Ученые отмечают, что зеленое свечение является наиболее благоприятным для человеческого глаза, но при этом, если потребуются красные или синие источники света, их можно получить, используя ту же технологию. При непрерывной работе данные люминофоры не деградируют - воздействие ионизирующего излучения и процессы, сопровождающие эти воздействия, не приводят к изменению микроструктуры и функциональных свойств этого вещества.

Исследователи утверждают, что в сухой атмосфере или при наличии влагонепроницаемой оболочки данные люминофоры обладают высокой долговечностью и стабильностью физических характеристик. Ученые планируют детально исследовать реакцию материала к экстремальным условиям эксплуатации и эффективности механизмов преобразования поглощаемой энергии. Это необходимо для последующей оптимизации функциональных характеристик материала в конкретных сферах практического использования.

Использование люминесцентных материалов

На данный момент люминесцентные материалы широко используются во многих системах обнаружения в медицинской визуализации, системах таможенного досмотра, разведки нефтяных месторождений и других. Оксисульфиды редкоземельных элементов обеспечивают высокую эффективность свечения из-за высокой термической, радиационной и химической стабильности, низкой токсичности и хорошей сенсибилизации к ионам трехвалентного лантаноида. Именно поэтому они могут эффективно использоваться в преобразователях и источниках света, заменяя зарубежные аналоги. Разработка отечественных высокоэффективных люминофоров - стратегическая задача для обеспечения независимости российского приборостроения в ключевых отраслях.