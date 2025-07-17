Ученые обнаружили новую опасность энергетиков

Американские ученые выявили связь между употребление энергетических напитков с таурином и развитием рака крови.Таурин — это аминокислота, которая поступает в организм с пищей и напитками, но может и синтезироваться самим организмом. Таурин является одним из трех наиболее популярных компонентов энергетических напитков.

Таурин играет важную роль в организме человека. Это один из основных антиоксидантов, он способствует улучшению энергообмена (а значит, повышению работоспособности), стимулирует нервную систему и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помоагет предотвратить воспалительные процессы.

По мнению команды исследователей из университета Рочестера, таурин может выступать в роли фактора, запускающего рост и размножение раковых клеток. Таурин вырабатывают здоровые клетки костного мозга, но пораженные раком клетки не способны выполнять эту функцию. В то же время раковые клетки могут забирать таурин из организма — для них он является источником питания для роста и размножения.

К таким выводам ученые пришли по результатам серии экспериментов на мышах, зараженных человеческими раковыми клетками. Так, если в рацион подопытных животных добавляли таурин, то лейкоз развивался у них намного быстрее, чем у мышей из контрольной группы, и почти втрое возрастал риск смерти.

Однако после блокировки механизма, с помощью которого раковые клетки поглощали таурин из организма, лейкоз развивался не столь стремительно, раковые клетки становились слабее, и продолжительность жизни мышей возрастала. Статья с результатами исследования вышла в журнале Nature.

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