Умные импланты появятся в российских больницах

Свердловский онкодиспансер начнет применять умные имплантаты, созданные учеными Томского государственного университета (ТГУ) и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Разработка использует искусственный интеллект (ИИ) и компьютерное моделирование для создания индивидуальных решений в травматологии и вертебрологии.

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Соглашение о сотрудничестве было достигнуто на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Как пояснила заведующая лабораторией ТГУ Екатерина Марченко, имплантаты из никелида титана обладают сверхэластичными свойствами и могут адаптироваться под анатомические особенности пациентов.

Технология позволит создавать персонализированные медицинские решения для онкологических больных, нуждающихся в реконструктивной хирургии. После клинических испытаний разработку планируют внедрить в широкую практику.

С проектом ознакомился заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. Ученые отмечают, что использование никелида титана в сочетании с ИИ открывает новые возможности для восстановительной медицины.