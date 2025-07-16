У «уколов» для похудения нашли опасный побочный эффект

Агонисты рецепторов GLP‑1, такие как «Оземпик», могут повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ее осложнений. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 113 тысяч пациентов, часть из которых применяла препараты GLP‑1, а часть — лекарства из другой группы (ингибиторы SGLT‑2). Ингибиторы SGLT2 или флозины снижают уровень сахара в крови, «транспортируя» его избыток в мочу. Агонисты рецепторов GLP‑1 имитируют действие гормона, выделяющегося в кишечнике после поступления пищи. Это стимулирует выработку инсулина, который помогает глюкозе распределяться в организме.

В среднем за три года наблюдений у первой группы риск развития ГЭРБ оказался выше на 27%, а риск осложнений — на 55%. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод.

Дополнительный анализ показал, что частым осложнением стал пищевод Барретта. Это состояние, при котором многослойный плоский эпителий пищевода заменяется на метапластический цилиндрический эпителий, напоминающий слизистую желудка или тонкого кишечника. Главной опасностью таких изменений является высокий риск малигнизации, то есть «превращения» в рак.

Исследователи подчеркивают, что препараты GLP‑1 остаются эффективным средством лечения диабета, однако при их назначении врачам важно учитывать потенциальные риски. Наиболее уязвимы к побочным эффектам оказались люди с избыточным весом, курильщики и люди с уже имеющимися желудочными заболеваниями. По словам ученых, этим категориям пациентов необходимо дополнительно отслеживать состояние желудочно-кишечного тракта во время лечения.