Раскрыты новые механизмы, запускаемые программируемой гибелью клеток

Специалисты Медицинского научно-образовательного института МГУ им. М. В. Ломоносова исследовали процессы, которые запускает в организме программируемая гибель клеток (некроз и апоптоз). В их числе - активизация стволовых клеток и ускорение роста опухолей, сообщила пресс-служба вуза.

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В организме человека ежедневно погибают миллионы клеток. Эта программируемая гибель позволяет ему обновляться, избавляясь от стареющих и неправильно функционирующих элементов. В норме процесс гибели клеток строго контролируется, а его нарушение приводит к развитию таких заболеваний, как рак, фиброз и другие. Для эффективной борьбы с ними ученым необходимо расширить знания о механизмах, лежащих в основе этих процессов. Специалисты из МГУ проанализировали свыше 300 исследовательских работ, чтобы сделать выводы о влиянии некроза и апоптоза на процессы регенерации.

«Исследования показали, что в определенных случаях воспаление в ткани, возникающее при некрозе, может быть полезным. Так, гибнущие этим способом клетки выделяют в окружающую среду связанные с повреждениями молекулы DAMPs. Такие соединения привлекают макрофаги, <…> [которые] не только удаляют из ткани остатки мертвых клеток, но и активируют стволовые клетки и тем самым способствуют регенерации тканей. В исследованиях, проведенных на мышах, было показано, что некроз необходим для нормального восстановления изолирующих оболочек нервных клеток в головном мозге», — сообщили в МГУ.

Авторы работы также указали на то, что апоптоз и некроз могут оказывать такое же стимулирующее влияние и на раковые клетки, ускоряя рост опухолей. В целом те или иные виды программируемой гибели клеток по-разному влияют на процессы обновления и восстановления поврежденных тканей и защиту организма от патологий, считают в университете.

Апоптоз и некроз

Сегодня ученым известно более 10 типов программируемой гибели клеток. Наиболее изучен среди них апоптоз, при котором умершая клетка превращается в небольшие фрагменты, окруженные мембраной. Они "поедаются" макрофагами - клетками иммунной системы. В связи с этим апоптоз никогда не сопровождается воспалением. При некрозе клетка, напротив, разрывается, а ее содержимое попадает в окружающее пространство, вызывая воспаление в ткани.

«Знания о механизмах программируемой гибели клеток важны для разработки новых методов лечения травм, хронических заболеваний и возрастных патологий», — сообщили в МГУ.

Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physiological Reviews.