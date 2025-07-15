Диабет связали с повреждением сердца у женщин

Женщины с диабетом второго типа значительно чаще сталкиваются с ранними, скрытыми поражениями сердца, даже при полном отсутствии симптомов. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Лестера (Великобритания). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (JCMR).

© Газета.Ru

За основу работы ученые взяли данные четырех крупных исследований, проведенных в Центре биомедицинских исследований NIHR в Лестере. У 46% участниц с диабетом второго типа обнаружили признаки коронарной микрососудистой дисфункции — нарушения кровотока в мелких сосудах сердца. Среди мужчин этот же показатель составил 26%.

Во всех случаях у пациентов не было подтвержденного диагноза. Также испытуемые не жаловались на какие-либо симптомы. Однако высокоточное МРТ-обследование выявило серьезные скрытые изменения.

Как отметили исследователи, факторы риска проявляются по-разному у мужчин и женщин. У женщин микрососудистые нарушения чаще связаны с избыточной массой тела, тогда как у мужчин — с высоким артериальным давлением.

«Наши данные указывают на необходимость пересмотра подходов к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний и применения гендерно-специфических стратегий», — пояснил соавтор исследования, доктор Гаурав Гульсин.

Ученые добавили, что полученные результаты особенно важны для профилактики: контроль веса у женщин и артериального давления у мужчин может помочь замедлить развитие сердечной недостаточности — одного из самых частых осложнений при диабете второго типа.