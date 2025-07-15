Как экология и социум влияют на скорость старения организма

Международное исследование с участием учёных из 40 стран доказало, что загрязнённый воздух, социальное неравенство и слабая демократия заставляют нас стареть быстрее. Специалисты разработали новый показатель биологического возраста (BBAG), учитывающий влияние окружающей среды на здоровье и когнитивные функции. Оказалось, что условия жизни могут добавлять несколько лет к нашему биологическому возрасту и повышать риски ухудшения работы мозга.

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Международная группа ученых из 40 стран под руководством специалистов Института глобального здоровья мозга (Дублин) обнаружила, что экологические и социальные условия могут добавлять человеку лишние годы биологического возраста.

Ключевые факторы, ускоряющие старение: загрязнение воздуха, социальное неравенство, слабые демократические институты.

Учёные разработали инновационный маркер, оценивающий разрыв между хронологическим и биологическим возрастом. Он учитывает когнитивные функции, физическое здоровье, уровень образования, социально-экономические риски.

Ранее писали, что ученые рассказали о возможности улучшить кровоток с помощью кетодиеты. Кроме того, биохакер поделился мнением о важности ежедневных движений.