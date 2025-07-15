Как кунжут поможет контролировать уровень сахара в крови

В ходе нового метаанализа, опубликованного в журнале Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, учёные объединили результаты 13 клинических исследований. Сосредоточились специалисты именно на людях, страдающих диабетом.

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В новое исследование эксперты включили 13 научных работ с участием 731 взрослого человека с диабетом. Большинство участников страдали диабетом 2 типа. Также это исследование проводилось в нескольких странах, в том числе в Иране, Индии, Бразилии, Пакистане.

Участники получали кунжут в дозах от 200 до 60 000 мг в сутки. Эксперимент длился от 6 до 12 недель. Учёные измеряли такие показатели, как уровень холестерина, сахара в крови, антиоксидантную активность, массу тела, маркеры воспаления. Для этого использовалась система GRADE.

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В целом было обнаружено, что употребление кунжутных продуктов связано со значительным снижением нескольких показателей - факторов риска развития болезней сердца у людей с диабетом. В частности, это уровень глюкозы в крови натощак, гемоглобин A1c, глюкоза в крови после еды, уровень вредного холестерина, общего холестерина и триглицеридов. Ещё у участников повысились уровни каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД) - ключевых антиоксидантных ферментов.

Эти изменения показывают, что кунжут может способствовать регулированию уровня сахара в крови, улучшению липидного профиля, защите организма от окислительного стресса. Эти факторы важны при лечении диабета и снижении вероятности развития болезней сердца.

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