Исследователи выяснили, как замедлить старение яичников

Снижение калорийности рациона может замедлить возрастные изменения в яичниках. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета (США) в результате эксперимента на макаках. Результаты опубликованы в журнале Aging-US.

© Газета.Ru

Исследователи три года наблюдали за обезьянами двух возрастных групп: молодыми (10-13 лет) и пожилыми (19-26 лет). Часть животных питалась в обычном режиме, другая соблюдала диету с ограничением калорий на 30 % от нормы. После завершения эксперимента ученые проанализировали состояние яичников макак.

Оказалось, что при ограничении калорийности в яичниках сохранялось больше первичных фолликулов — тех, что формируют резерв яйцеклеток. Особенно заметным эффект был у пожилых самок, у которых менструальный цикл еще не прекратился. Кроме того, ткань яичников у животных с пониженным рационом сохраняла большую эластичность: в ней было меньше жесткого коллагена и больше гиалуроновой кислоты, поддерживающей структуру тканей.

Авторы подчеркивают, что диета не остановила возрастное уменьшение числа фолликулов полностью. Кроме того, эффективность такого подхода для сохранения фертильности у людей пока не подтверждена. Однако с учетом близости физиологии макак и человека данные дают основания для дальнейших исследований.

По словам ученых, диета может стать важным инструментом сохранения репродуктивной функции для женщин, планирующих беременность в более зрелом возрасте. Работа также открывает перспективы для создания негормональных подходов к поддержанию репродуктивного здоровья и подчеркивает важность метаболических факторов в процессе старения.