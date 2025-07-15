Создан датчик для непрерывного мониторинга гидратации

Сейчас, в период жаркого лета, вопрос предотвращения обезвоживания звучит особенно актуально. Состояние, когда количество воды в организме становится ниже физиологической нормы, может быть не просто неприятным, но опасным для жизни. Проблема в том, что не всегда можно самостоятельно оценить критические значения.

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Ученые из Техасского университета в Остине рассказали о создании нового неинвазивного носимого датчика для непрерывного измерения уровня гидратации в режиме реального времени. Такое устройство может быть полезно как, например, профессиональным спортсменам, тренирующимся в жаркий день, так и всем другим людям, включая офисных работников.

Датчик использует биоимпеданс – метод диагностики, основанный на измерении электрического сопротивления тканей организма – для оценки уровня гидратации. Прохождение электрического тока через тело зависит от количества воды в тканях. Вода – хороший проводник электричества, поэтому увлажненные ткани легче пропускают ток, тогда как обезвоженные ткани препятствуют его прохождению. Данные, собранные датчиком, передаются на смартфон - таким образом, человек может комфортно контролировать уровень жидкости в организме.

Ученые провели несколько экспериментов для тестирования устройства: в том числе, исследование обезвоживания, вызванного диуретиками, и 24-часовое исследование в условиях привычной жизни.

Участники принимали мочегонные препараты для стимуляции потери жидкости, а уровень гидратации оценивал носимый датчик. Далее результаты сравнивались с образцом мочи. Результаты показали, что биоимпеданс руки чувствителен к изменениям гидратации и тесно связан с гидратацией всего тела. Ученые сделали вывод, что он может стать надежным средством отслеживания уровня гидратации даже во время повседневной активности, такой как ходьба, работа, занятия спортом.

Датчик может найти применение и в здравоохранении. Непрерывный мониторинг гидратации может помочь в диагностике и лечении таких заболеваний, как заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания и хроническое обезвоживание.