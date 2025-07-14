Обнаружена неожиданная опасность низкой сексуальной активности для мужчин

Американские ученые выяснили, что у людей, занимающихся сексом менее 12 раз в год, наличие абдоминального ожирения и депрессивных симптомов значительно увеличивает риск преждевременной смерти. Особенно высока смертность среди мужчин, у которых сочетаются оба этих фактора. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

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В течение 15 лет исследователи наблюдали почти пять тысяч американцев в возрасте от 20 до 59 лет, которые сообщили, что за последний год имели половые контакты не чаще одного раза в месяц.

Участники прошли стандартный тест на депрессию (PHQ-9), а также сдали измерения для оценки жира в организме. Особое внимание ученые уделили новому индексу формы тела (ABSI), который учитывает не только вес и рост, но и окружность талии, лучше отражая опасный висцеральный жир.

К 2019 году умерли 215 участников. После поправки на возраст, пол, уровень давления, диабет и другие факторы оказалось, что наиболее надежным предиктором смерти стал именно индекс формы тела: у людей с высокими значениями риск смерти был почти вдвое выше. Почти такой же вклад вносили и депрессивные симптомы — наличие выраженной депрессии повышало риск на 86%.

Но особенно тревожной оказалась комбинация этих факторов. Если у человека одновременно были и широкая талия, и признаки депрессии, риск смерти возрастал почти в четыре раза по сравнению с теми, у кого не было ни одного из этих признаков. Анализ показал, что примерно половина смертей в этой группе могла быть связана именно с одновременным влиянием ожирения и плохого психического состояния — то есть они не просто складываются, а усиливают друг друга.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственные связи. Возможно, ожирение и депрессия снижают либидо и уменьшают сексуальную активность, но также не исключено, что нехватка эмоциональной близости ведет к ухудшению психического и физического здоровья. Кроме того, данные были собраны методом анкетирования, что влияет на точность информации.

Тем не менее исследование указывает на важные маркеры, которые легко проверить на приеме у врача. Если человек жалуется на редкую половую жизнь и при этом имеет широкую талию и признаки депрессии, стоит обратить на это пристальное внимание: такая комбинация может быть тревожным сигналом, предсказывающим сокращение продолжительности жизни.