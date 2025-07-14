Как мучительный ПМС связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Учёные подтвердили, что ПМС повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сотрудники Каролинского института в Швеции выяснили, что женщины с предменструальным синдромом (ПМС) больше всего подвержены риску возникновения аритмии и инсульта в более старшем возрасте. Результатами исследования поделился журнал Nature Cardiovascular Research. Подробнее о нём читайте далее в материале.

Как проводился эксперимент

На исследование согласились свыше 99 000 женщин, у которых диагностировали предменструальные симптомы (например, перепады настроения, боль внизу живота, болезненность молочных желёз), пишет NCR.

Учёные контролировали их здоровье до 22 лет и сравнивали с пациентками, у которых нет этих недугов, а также с родственницами, чтобы исключить генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Что выяснилось

Анализ показал, что у представительниц прекрасного пола с ПМС выше риск развития аритмии (на 31%) и ишемического инсульта (на 27%).

По словам авторов работы, в наибольшей степени это коснулось респонденток, у которых:

выявили проблемы, касающиеся менструального цикла, до 25 лет;

случилась послеродовая депрессия (это состояние характеризуется гормональными колебаниями).

С чем это связано

Вот как специалисты объяснили связь между ПМС и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний:

сбоями в работе системы, которая регулирует давление и водно-солевой баланс; хроническим воспалением, способным спровоцировать появление атеросклероза; метаболическими нарушениями, которые могут привести к инсульту и инфаркту.

Эксперты верят, что их выводы сподвигнут девушек с ПМС более тщательно следить за своим здоровьем и вовремя проходить обследования.

Ранее учёные узнали, влияет ли менструация на когнитивные способности женщин. Ответ на этот вопрос можно узнать здесь.