Одиночество оказалось связано диабетом, выяснили ученые

Социальная изоляция у пожилых людей может значительно повышать риск развития диабета и нарушений уровня сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты их исследования представлены на конференции Эндокринологического общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

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В ходе работы ученые проанализировали данные о здоровье почти тысяч американцев в возрасте от 60 до 84 лет. Также исследователи фиксировали, как часто участники общаются с друзьями и родственниками, с кем проживают и как часто принимают участие в различных общественных мероприятиях.

Оказалось, что люди, испытывающие одиночество, на 34% чаще страдали диабетом и на 75% чаще сталкивались с нарушениями гликемического контроля по сравнению с теми, кто не был изолирован. Нарушения гликемического контроля также называют предиабетом. К ним обычно относят повышение уровня сахара в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Во втором случае клетки теряют восприимчивость к инсулину, и уровень сахара в крови поднимается выше нормы.

Авторы отмечают, что ранее медики в основном описывали биологические и поведенческие причины развития диабета, однако теперь удалось выяснить, что одиночество также может выступить провокатором этого заболевания.

Учитывая старение мирового населения и рост распространенности социальной изоляции, особенно после пандемии, ученые призывают врачей включать этот фактор в оценку здоровья пожилых пациентов. Развитие и поддержание социальных связей, по их мнению, может не только улучшить психоэмоциональное состояние, но и помочь в профилактике серьезных метаболических нарушений.