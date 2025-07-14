Японские ученые начали тестировать лекарство для регенерации зубов

В Японии стартуют первые в мире клинические испытания препарата, способного запустить рост новых зубов у человека. Лекарство, блокирующее ген USAG-1, уже показало эффективность на животных — теперь его проверят на 30 добровольцах.

В Японии сделали революционное открытие в стоматологии и регенеративной медицине. Если клинические испытания пройдут успешно, это может кардинально изменить подход к восстановлению зубов.

Механизм действия таков: препарат блокирует ген USAG-1, который подавляет рост зубов, тем самым активируя естественную регенерацию. Испытания на животных: у хорьков после инъекции начали расти новые зубы, а у мышей не было побочных эффектов.

Первые испытания на людях: в клинике Киото протестируют на 30 взрослых мужчинах. В первую очередь метод могут применять для детей с врождённой адентией (отсутствием зубов).

Если всё пройдёт хорошо, препарат может выйти на рынок к 2030 году. Альтернатива имплантам и протезам – вместо дорогих и инвазивных процедур возможен естественный рост зубов.

Решение для пациентов с адентией – особенно для детей, у которых нет зачатков зубов. Кроме того, поможет людям, которые теряют их из-за кариеса, пародонтита или травм. Если метод подтвердит эффективность и безопасность, он может стать прорывом не только в стоматологии, но и в регенеративной медицине в целом.

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