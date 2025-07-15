Найдены нейронные механизмы усиления положительных эмоций

Ученые из Москвы и Новосибирска выяснили, что части участка мозга в нижней части лба по-разному активируются при работе с положительными эмоциями. Это открытие расширяет понимание работы мозга в социальных ситуациях и открывает новые возможности для лечения эмоциональных расстройств, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Социальные эмоции формируются в процессе общения человека с другими людьми: например, чувства радости и горечи, стыда, вины, гордости, зависти, доверия и сочувствия. Как отмечает издание, сейчас исследования фокусируются на процессах регуляции негативных эмоций, а регуляция положительных эмоций, особенно в социальном контексте, изучена гораздо меньше. При этом именно трудности с регуляцией положительных эмоций - это ключевой симптом депрессии, известный как ангедония.

"Мы наблюдаем, что при регуляции положительных эмоций, то есть при их осознанном усилении в широком спектре положительных социальных ситуаций, активность зоны, также участвующей в подавлении негативных эмоций, ослабляется. Хотя в целом в этой зоне активность усиливается, как и при отрицательных эмоциях, мы обнаружили, что в правом полушарии ее активность в отдельном паттерне, наоборот, снижается. Таким образом, функция этой зоны разделилась между полушариями и паттернами: левая и часть правого полушария ведут себя привычно, а другая часть правого полушария - иначе, что оказалось для нас неожиданным", - цитирует "Наука в Сибири" одного из авторов исследования Юрия Ковша.

Исследование проводилось с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) - метода, позволяющего наблюдать за активностью областей мозга во время выполнения целевых задач. В нем приняли участие 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Участникам показывали социальные аффективные изображения (эмоционально окрашенные), отобранные из нескольких международных баз данных.

"С каждым участником эксперимента общался психолог, он подробно объяснял задачу и стратегию регуляции эмоций. Затем во время выполнения задания испытуемый проходил сканирование в МРТ-томографе, а после оценивал набор изображений вне томографа. Также собирались индивидуальные показатели: уровень депрессии, тревожности и умение контролировать эмоции", - цитирует издание одного из авторов исследования Дмитрия Безматерных.

После этого ученые проводили анализ психометрических показателей, данных нейровизуализации МРТ и функциональных связей между различными регионами мозга. Это позволило изучить взаимодействие ключевых зон головного мозга при выполнении задачи регуляции положительных социальных эмоций.