Иранский ученый разработал точный домашний тест на COVID-19 и рак

Иранский исследователь представил новое изобретение – высокоточный домашний тест для диагностики COVID-19 и рака. Об этом сообщает Pars Today, партнер TV BRICS.

В основе разработки лежит использование плазмонных (из металлов, включая золото и серебро) наночастиц, которые реагируют на белки, связанные с заболеваниями. Чтобы провести тест, достаточно нанести каплю жидкости, например, мазок из носа или из полости рта, на специальную мембрану. После высыхания образуется кольцо биомаркеров, на которое добавляется вторая капля с наночастицами.

Если в образце есть следы заболеваний, наночастицы формируют специфические узоры, изменяющие световую реакцию. Это изменение можно увидеть невооруженным глазом или с помощью мобильного приложения с искусственным интеллектом.

По словам ученого, метод дает точные результаты за короткое время и подходит не только для выявления COVID-19, но и для диагностики более серьезных заболеваний, включая рак предстательной железы и сепсис.