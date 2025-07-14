Как кофеин влияет на работу кишечника?

С ростом популярности кофейных напитков растёт обеспокоенность по поводу эффектов, которые кофеин оказывает на желудочно-кишечный тракт. Китайские исследователи изучили связь между потреблением кофеина и особенностями работы кишечника, используя данные порядка 13 000 пациентов за пять лет.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Multidisciplinary Healthcare. Желудочно-кишечный тракт является первым органом, с которым кофе и его многочисленные компоненты вступают в контакт после употребления. Некоторые исследования показали, что кофеин стимулирует моторику дистальных отделов толстой кишки, оказывая слабительный эффект, за счёт чего может снизить риск хронического запора.

Однако также было доказано, что кофеин оказывает защитное действие на мышей с острым колитом, значительно уменьшая клинические симптомы – такие, как диарея. Помимо этого, было обнаружено, что более высокие дозы кофеина снижают воспалительные биомаркеры и активируют противовоспалительные механизмы. Кофеин также был отрицательно связан с развитием болезни Крона.

В новое исследование было включено 12 759 участников (10 785 с нормальной функцией кишечника, 988 с хронической диареей и 986 с хроническим запором). Полная информация о потреблении кофеина (кофе, чая и энергетических напитков) была получена в ходе интервью о рационе питания и исследовании функции кишечника.

В результате было обнаружено, что у участников с наибольшим потреблением кофеина риск хронического запора был на 25% ниже, чем у участников с наименьшим потреблением.

Интересно, что анализ выявил пороговое значение 204 мг/сут. При потреблении кофеина менее 204 мг он может оказывать слабительное действие, в то время, как при потреблении более 204 мг – увеличивать риск запора. Однако данная U-образная зависимость отсутствовала у взрослых в возрасте 60 лет и старше, у которых высокое потребление кофеина снижало риск хронического запора. Также было отмечено, что потребление кофеина отрицательно связано с хронической диареей.