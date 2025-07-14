Специалисты выявили первый сигнал рака поджелудочной

Поджелудочная железа выполняет две важные функции в организме. Она отвечает за выработку гормона инсулина и пищеварительных ферментов. Онкология, связанная с поджелудочной, - достаточно распространенное заболевание, которое между тем выявляется хуже многих других видов рака.

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"Из-за сложности диагностики рака поджелудочной железы показатели выживаемости крайне низки - по сравнению с другими недугами. Менее десяти процентов пациентов с раком поджелудочной живут пять и более лет после постановки диагноза", - цитирует Pronews.gr исследователей из Университетов Суррея и Оксфорда.

В рамках нового исследования специалисты заявили, что недуг можно обнаружить за три года до появления явных признаков. Насторожить должны изменения в весе, не связанные с образом жизни, и повышение уровня сахара в крови без диабета. Выводы врачи сделали на основе данных о более 8500 пациентах. Также был проведен анализ состояния здоровья еще 34 тысяч человек.

Врачи заявили, что снижение веса у человека с раком поджелудочной может наблюдаться за два года до постановки диагноза. Скачки сахара у таких людей отмечаются за три года до диагноза.