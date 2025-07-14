Ученые нашли способ выводить из организма «вечные химикаты»

В ходе нового исследования выяснилось, что бактерии в кишечнике могут поглощать некоторые некоторые пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС). Мыши, участвующие в эксперименте, выделяли ПФАС с фекалиями.

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Более ранние научные исследования показали, что кишечные микробы способны захватывать и накапливать терапевтические препараты. Однако было неясно, как эти бактерии реагируют за загрязняющие вещества типа ПФАС (или "вечные химикаты").

ПФАС связывают с целым рядом проблем со здоровьем. Это высокий уровень холестерина, задержки развития, некоторые виды рака.

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В рамках нового исследования учёные подвергали кишечные бактерии человека воздействию двух распространённых форм ПФАС и других загрязняющих соединений. При разных концентрациях различные штаммы бактерий впитывали ПФАС в лабораторных чашках Петри. Микробы были способны накапливать 20-75% химических веществ без негативных последствий.

Кроме того, кишечные бактерии мышей, у которых заменили виды бактерий теми, что обитают у людей, содержали больше ПФАС в фекалиях. Это позволяет сделать предположение, что бактерии в кишечнике могут навсегда выводить химические вещества из организма.

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