Ученые выяснили, передается ли юмор по наследству

Если шутки вашего отца вам «не заходят», не переживайте — скорее всего, вы не унаследовали его комедийные способности. Новое исследование показало, что, в отличие от интеллекта или цвета глаз, чувство юмора не передаётся генетически.

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Специалисты из Университета Аберистуита впервые изучили влияние генов и среды на комедийные способности. В эксперименте участвовали более 1000 близнецов, которым предложили придумать смешные подписи к мультфильмам. Результаты, опубликованные в журнале Twin Research and Human Genetics, показали, что уровень юмора у однояйцевых и разнояйцевых близнецов оказался одинаковым. Это означает, что ключевую роль играет не ДНК, а окружение и воспитание.

Учёные также предположили, что это может объяснить, почему в мире так мало комедийных дуэтов из одной семьи. Кроме того, исследование подтвердило, что мужчины в среднем считают себя более смешными, чем женщины, что связано с эволюционными механизмами привлечения партнёров.