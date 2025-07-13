Выяснено, как «зарождается» рак простаты

Воспаление, вызванное мутациями в клетках простаты, может перепрограммировать эти клетки и превращать их в агрессивные опухоли. К таким выводам пришли ученые из Свободного университета Брюсселя. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer (NatCan).

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Клеточное перепрограммирование — это процесс, при котором нормальные клетки меняют свою функцию и приобретают свойства опухолевых: в частности, начинают бесконтрольно делиться. Исследования на мышах показали, что механизм перепрограммирования может отличаться в разных отделах простаты.

Однако особенно важным стало открытие того, что признаки перепрограммирования, обнаруженные в экспериментах на грызунах, совпадают с признаками у пациентов с наиболее агрессивными формами рака простаты. По словам ученых, это означает, что такие молекулярные маркеры можно использовать для раннего выявления пациентов с высоким риском быстрого прогрессирования заболевания.

Одним из ключевых открытий стало то, что воспаление не просто сопровождает опухолевый процесс, а запускает его. При этом блокирование воспаления с помощью лекарств способно остановить развитие рака.