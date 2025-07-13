Почему тренировки хуже «работают» с возрастом

Ученые из Корейского института бионаук и биотехнологий (KRIBB) обнаружили белок, который объясняет, почему физическая активность укрепляет мышцы и кости, а также почему с возрастом этот эффект ослабевает. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Речь идет о белке под названием CLCF1. В ответ на физическую нагрузку мышцы выделяют его в кровь, и он запускает в организме процессы обновления: улучшает работу митохондрий, замедляет разрушение костной ткани и стимулирует рост новых клеток. Однако с возрастом этот механизм начинает работать иначе.

В ходе эксперимента исследователи сравнили реакции на тренировки у молодых и пожилых людей и заметили существенную разницу: у молодых уровень CLCF1 резко повышался сразу после физической активности, а у пожилых — только спустя три месяца регулярных занятий.

Чтобы лучше понять роль белка, ученые провели дополнительные опыты на мышах. Инъекции CLCF1 усиливали их мышцы и увеличивали плотность костей, в то время как блокировка его действия сводила эффект тренировок на нет. Это позволило сделать вывод, что CLCF1 является ключевым посредником между физической активностью и ее пользой для организма.

По словам ученых, новое исследование впервые доказывает, что возраст снижает эффект от физических упражнений именно из-за изменений в выработке белков. Это открытие открывает новые возможности для борьбы с возрастной мышечной слабостью и остеопорозом.

В перспективе оно также может приблизить создание лекарств, имитирующих эффект CLCF1. Кроме того, на основе данных исследования можно будет разработать новые диагностические тесты, позволяющие оценивать эффективность физических нагрузок по уровню этого белка в крови.