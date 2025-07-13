Стало известно, как определить предрасположенность к шизофрении

Ученые из Цюрихского университета обнаружили, что у людей с повышенным генетическим риском шизофрении сетчатка глаза может быть немного тоньше — даже если у них нет диагноза или симптомов заболевания. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

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Авторы проанализировали данные почти 35 тысяч здоровых участников из британской базы UK Biobank, исключив всех, кто страдал глазными, психическими или метаболическими заболеваниями. Используя генетические данные, они рассчитали полигенный риск шизофрении — то есть совокупную вероятность заболевания на основе десятков генетических вариаций. После этого исследователи сравнили эти показатели с толщиной сетчатки, полученной с помощью высокоточного оптического сканирования глаз.

Выяснилось, что чем выше был генетический риск шизофрении, тем тоньше оказывалась макула — центральная часть сетчатки, ответственная за четкое зрение и нейросигналы. Особенно выраженная связь наблюдалась в слоях, участвующих в передаче нервных импульсов и связанных с иммунной активностью. Разница в толщине была незначительной — около 0,17 микрометра, — но статистически надежной.

Авторы предполагают, что тонкая сетчатка может быть одним из ранних признаков скрытого влияния генетических факторов, особенно тех, что связаны с воспалительными процессами в мозге. Это открытие подтверждает, что иммунные механизмы могут играть важную роль в развитии психических заболеваний.

В будущем ученые планируют изучить, влияет ли образ жизни — питание, стресс, курение — на состояние сетчатки у людей с повышенной генетической уязвимостью, а также наблюдать за изменениями глаз с течением времени.