Лекарство для похудения смогло замедлить рак груди

Американские биологи обнаружили при проведении опытов на мышах, что прием тирзепатида, средства для похудения, значительным образом замедляет рост рака груди, что напрямую связано с избавлением от лишнего веса. Об этом сообщила пресс-служба международного Общества эндокринологии.

"Ожирение является одним из самых существенных факторов риска для развития рака груди. Проведенные нами опыты на мышах указывают на то, что новые средства для похудения могут значительным образом снизить риск развития рака груди, связанного с ожирением, а также улучшить прогноз для его носителей", - заявила научный сотрудник Университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США) Аманда Кучинскас, чьи слова приводит пресс-служба Общества эндокринологии.

Как отмечают исследователи, тирзепатид и похожие на него лекарства представляют собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.

Широкое применение этих средств указало на то, что аналоги пептида GLP-1 могут также снижать риск развития многих заболеваний, в том числе болезней сердца и некоторых типов опухолей. Биологи заинтересовались тем, как прием этих препаратов влияет на развитие рака груди, вероятность появления которого значительным образом растет при наличии лишнего веса. Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили 16 мышей с лишним весом, ввели в их организм культуры опухолевых клеток и проследили за их ростом.

Проведенные учеными наблюдения показали, что прием тирзепатида не только позволил мышам на 20% похудеть, но и при этом он значительным образом замедлил рост опухолей, в результате чего их объем был в несколько раз ниже к моменту завершения эксперимента, чем среди особей из контрольной группы, не получавших лекарства от лишнего веса.

Последующий анализ собранных данных показал, что позитивный эффект от приема тирзепатида был на 50-60% обусловлен снижением веса грызунов, однако при этом исследователи не исключают, что лекарство может само по себе воздействовать на раковые клетки или заставлять иммунитет активнее бороться с раком. Последующие опыты, как надеются исследователи, дадут ответ на этот вопрос, что позволит использовать тирзепатид в качестве одного из инструментов для борьбы с раком груди.

О раке груди

Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают "сбежать" из новообразования и породить метастазы. Во многих случаях первичную опухоль удается уничтожить, однако впоследствии происходит релапс и рак возникает повторно.