Ученые выяснили, каких людей клещи кусают чаще всего

Специалисты Масарикова университета в Чехии экспериментальным путем выяснили, люди с какой группой крови нравятся и не нравятся клещам.

Для подсчетов использовались образцы крови разных групп, расположенные на одинаковом расстоянии от клещей. Эксперимент проводили более сотни раз. В итоге в 36% случаев клещи выбирали вторую группу крови. Первая и четвертая группы имели среднюю привлекательность, а третья — самую низкую, ее выбирали в 15% случаев.

Почему так, ученые пока не знают, но допускают, что причина может крыться в биохимических особенностях плазмы и специфических запахах крови.

Другие вредители — комары — больше любят обладателей первой группы крови.

Ранее мы рассказывали, кто такие клещи, как не летая и не прыгая они оказываются на человеке и как им противостоять.