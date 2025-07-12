Почему от жары организм быстрее стареет

Жители жарких регионов, где температура воздуха часто бывает выше 32 градусов, на 12-14 месяцев быстрее стареют. Это показало исследование, опубликованное в Science Advances.

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Как пояснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, причина ускоренного старения - эпигенетическая память.

"Жара запускает в организме долговременные изменения в ДНК, которые не откатываются назад даже после снижения температуры воздуха. Это похоже на ускоренную перемотку биологических часов", - пояснила она.

По словам доктора, эффект жары можно сопоставить с влиянием курения и алкоголя. Таким образом, жара несет реальные риски для здоровья. Особенно вредна она для пожилых людей, у которых хуже терморегуляция. Негативный эффект может появиться как сразу, так и через время.