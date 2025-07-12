Новое открытие может изменить подход к лечению болезни Паркинсона

Новое исследование учёных из Университета Колорадо полностью изменило представления о дофамине — важном веществе мозга, связанном с настроением, вниманием и движением.

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Ранее считалось, что дофамин равномерно распространяется по мозгу, как спрей. Но оказалось, что он действует иначе: выделяется в виде быстрых и точных импульсов, направленных на конкретные группы нейронов. Это открытие может изменить подход к лечению таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, шизофрения, зависимость, депрессия и СДВГ.

С помощью специальных инструментов учёные увидели, что дофамин «вспыхивает» с точностью до миллисекунды и влияет на небольшие участки мозга. При этом он может также медленно распространяться по более широким зонам. Такая двойная система позволяет мозгу тонко настраивать поведение, принимать решения и обучаться.

По словам профессора Кристофера Форда, это только начало в понимании того, как именно дофамин влияет на работу мозга и развитие разных болезней.

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