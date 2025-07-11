Домашний кот помог ученому открыть неизвестный науке вирус

Кот Пеппер помог своему хозяину, вирусологу из Университета Флориды Джону Ледницки, открыть новый вирус. Он принес с охоты эверглейдскую землеройку (Blarina peninsulae). Ученый протестировал добычу в лаборатории и выявил в ее организме неизвестный ранее штамм ортореовируса. Это малоизвестный вид вирусов, поражающих птиц и различных млекопитающих.

Ортореовирусы открыли в 1950-х годах. Они передаются воздушно-капельным путем или через испражнения. Как правило, они поражают дыхательные пути и кишечник.

Сначала ученые предположили, что эти вирусы не вызывают заболеваний у людей. Но за прошедшие годы были зарегистрированы случаи отека мозга (энцефалита), отека тканей поверхности мозга (менингита) и воспаления пищеварительного тракта (гастроэнтерита) у детей, связанных с ортореовирусами.

Новому штамму присвоили название Гейнсвилльского землеройкового ортореовируса млекопитающих 3-го типа UF-1. Появление нового штамма неудивительно, так как вирусы постоянно эволюционируют. Так, два вируса могут одновременно инфицировать клетку и обменяться генами.

В дальнейшем ученые намерены ввести вирус в сыворотку крови потенциальных переносчиков и провести иммунологические исследования. Это позволит лучше понять, какую угрозу новый штамм может представлять для людей и дикой природы.

Отметим, что это не первое научное открытие кота Пеппера. В 2024 году он принес хозяину дохлого грызуна, который оказался носителем нового штамма джейлонгвируса. Патоген одинаково хорошо рос в клетках грызунов, людей и нечеловеческих приматов. Сам Пеппер при этом не пострадал коты в ходе эволюции приобрели устойчивость к вирусам, переносимым грызунами.