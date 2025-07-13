Ученые ускорили лечение генетических патологий иммунной системы

Ученые из Колумбийского университета представили новый лабораторный метод, который способен значительно ускорить диагностику редких генетических патологий иммунной системы.

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О нем написал научный журнал Cell.

Исследователи сосредоточились на изучении синдрома активированной PI3K-дельта (APDS). Они выяснили, что количество мутаций, провоцирующих недуг, заметно больше, чем считалось ранее.

Основной проблемой в выявлении таких заболеваний является наличие сотен мутаций с «неизвестным значением». Новый метод устраняет эту проблему при помощи генного редактирования CRISPR. В лабораторных условиях американские ученые создали тысячи разных мутаций в генах, коррелирующихся с APDS, и провели проверку, как каждая из них отражается на работе иммунных клеток.

Было установлено, что APDS встречается намного чаще, чем было принято считать. Потенциально опасные мутации выявлены у одного из пяти тысяч человек. Получается, что множество людей, чей диагноз ранее не был определен, но они страдали от симптомов, теперь получат лечение.

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