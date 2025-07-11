Определены группы заболеваний, сокращающих продолжительность жизни

Определены четыре группы заболеваний, тесно связанных с образом жизни, которые значительно сокращают продолжительность жизни россиян.

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Их назвали свердловские ученые. Как сообщает издание e1.ru, это сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология и хроническая обструктивная болезнь легких.

Именно эти патологии становятся причиной смерти в 70% случаев. При этом 80% этих случаев — это преждевременные смерти.

Что касается причин развития болезней, на форуме «Иннопром» эксперты рассказали, что это курение, низкая физическая активность, несбалансированное питание и злоупотребление алкоголем.

Ранее Минздрав рассказал, в каких регионах больше всего курят. Эксперт рассказала, что для нужно сделать для более эффективного отказа от курения.