Стало известно, что влияет на развитие диабета первого типа у детей

Исследователи из Statens Serum Institut в Дании провели исследование, которое показало, что на развитие диабета 1 типа у ребенка могут влиять пренатальные факторы – в частности, особенности рациона будущей матери.

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В исследовании приняли участие 67 701 пара «мать - ребенок». Целью ученых было выяснить: повышает ли провоспалительная диета матери риск развития сахарного диабета 1 типа у ребенка, – рассказывает Medscape.

Рацион питания матери составлялся на основе подробного опросника, включающего сведения о частоте употребления продуктов (360 пунктов) на 25 неделе беременности.

Воспалительный потенциал диеты оценивался с помощью эмпирического индекса диетического воспаления, где более высокие значения указывали на провоспалительную диету (красное мясо, молочные продукты с низким содержанием жира, пицца, маргарин, картофель, низкокалорийные напитки и пикантные закуски), а более низкие – на противовоспалительную диету (лук, помидоры, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи, фруктовые соки, темное мясо, рыба, кофе, чай и натуральные фрукты).

Среди 67 701 пары «мать - ребенок» диабет развился у 0,42%, средний возраст постановки диагноза – 10,2 года.

Каждое увеличение на 1 единицу эмпирического индекса воспаления в диете матери повышало риск развития СД1 у ребенка на 16% в течение первых 18 лет.

По словам автором, эти результаты подтверждают выводы и других исследований, указывающих, что пренатальные и ранние постнатальные факторы, которые можно изменить, влияют на развитие заболевания. Средина беременности, указывают специалисты, считается наиболее критическим периодом, когда плод особо чувствителен к образу жизни матери.