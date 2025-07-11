Ученые выяснили, какие болезни могут вызвать инфаркт и инсульт

Исследователи Кардиффского университета провели анализ случаев пациентов для оценки связи между микробиологически подтвержденными инфекциями мочевыводящих путей и риском первого острого инфаркта миокарда и инсульта.

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В исследовании приняли участие жители Уэльса в возрасте старше 30 лет, у которых в период с 2010 по 2020 годы случился первый инфаркт миокарда (2320 человек) или инсульт (2840), а также были подтверждены инфекции мочевыводящих путей, – приводит результаты работы Medscape.

Анализ показал, что риск развития инфаркта миокарда был выше в первые 7 дней после инфекции мочевыводящих путей, и с 15-го по 28-й день после заражения.

Риск инсульта был повышен в первые 7 дней и в период с 29-го по 90-й день после инфекции мочевыводящих путей.

Инфекции, вызванные кишечной палочкой, были в меньшей степени сопряжены с риском инфаркта, но в большей степени – с риском инсульта по сравнению с инфекциями, вызванными другими бактериями.

Мы наблюдали повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта сразу после инфекции мочевыводящих путей, – резюмируют авторы.