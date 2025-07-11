В России разработали прибор для измерения концентрации макромолекул

Прибор для измерения концентрации макромолекул, таких как ДНК, РНК и белки, позволяющий проводить анализ одновременно восьми образцов, разработали в России. Такие приборы смогут прийти на замену импортным в таких сферах как биологии, медицине и криминалистике, сообщил ТАСС научный научно-производственной компании "Синтол" Алексей Шварцев.

При описании того или иного биологического материала специалистам нужно провести секвенирование - процесс определения последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК или РНК. Для этого необходимо измерить концентрации вещества. Точный анализ на уровне макромолекул позволяет обеспечить флуориметр - прибор, который позволяет изучить образцы вещества по интенсивности их флуоресценции.

"Мы разработали отечественный прибор, который позволяет исследовать сразу восемь образцов. У нас к ним есть уже готовые наборы для измерения концентраций, работающие также с другими приборами. Ключевое отличие - это более дешевая стоимость, чем у зарубежных аналогов, и отечественная компонентная база внутри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее разработанные в РФ подобные приборы могут работать только с одним образцом, поэтому отечественных аналогов флуориметру, созданному компанией, сейчас нет. Данные измерений, которые получаются на аппарате, можно сразу же выгрузить в компьютер и далее с ними удобно работать в формате электронных таблиц.

"Прибор используется для измерения концентрации ДНК, РНК или белков. В зависимости от вещества будут использоваться разные наборы", - пояснил Шварцев.

Он добавил, что информация о концентрации нужна исследователям в разных сферах для последующих экспериментов.

"Если мы хотим поставить ПЦР, провести секвенирование, то без измерения концентрации ДНК - это не получится сделать корректно, поэтому большинство лабораторий, особенно когда работают с потоком образцов, могут быстро померить концентрацию и дальше передать образцы на секвенирование", - уточнил собеседник агентства.

Научно-производственная компания "Синтол" специализируется в сфере современных технологий синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.