Ученые выяснили, как люди подбирают под себя типы тренировок

Наверняка вы уже знаете, что ваша личность может влиять на ваши отношения, карьеру, уровень энергии. В ходе новой научной работы эксперты обнаружили, что существует также связь между определёнными чертами личности и типами упражнений, которые вы выбираете.

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Фламиния Ронка, ведущий автор нового исследования, доктор философии, доцент Университетского колледжа Лондона, сказала изданию Health, что личность человека может влиять на то, как он реагирует на физическую нагрузку и как тренируется.

Для проведения исследования специалисты набрали 86 человек. Длился этот эксперимент восемь недель. Участников разделили на две группы: контрольную (которая вела привычный образ жизни и уделяла 10 минут упражнениям на растяжку в неделю) и группу испытуемых (они занимались велоспортом и силовыми тренировками дома).

Учёные выявили несколько общих закономерностей. Оказалось, что экстраверты больше любят высокоинтенсивные тренировки в компании других людей, невротичные люди - индивидуальные тренировки с перерывами между сеансами, добросовестные участники еженедельно выполняют больше физических упражнений и демонстрируют лучшую общую физическую форму, доброжелательным людям нравится потренироваться некоторое время, но они выбирают упражнения с меньшей степенью интенсивности, открытые люди готовы пробовать любые тренировки, но им нравятся напряжённые и высокоинтенсивные тренировки меньше, чем другим группам.

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