Найден способ диагностировать диабет по состоянию полости рта

Исследователи из Университета здравоохранения Фудзита в Японии обнаружили, что ухудшение функций полости рта может быть связано с повышенным риском развития заболеваний, вызванных образом жизни — в том числе диабета, нарушений жирового обмена и болезней почек. Работа опубликована в журнале Journal of Oral Rehabilitation (JOR).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 118 человек старше 50 лет, проходивших регулярные медицинские обследования. Ученые сравнили результаты анализов крови — в том числе уровень глюкозы, холестерина и показатели функции почек — с результатами семи тестов, оценивающих здоровье полости рта. Среди них — индекс налета на языке, сухость слизистой, количество функционирующих зубов, сила давления языка, способность к жеванию, проблемы с глотанием и тест на четкость артикуляции.

Оказалось, что у людей с повышенным уровнем глюкозы и гликированного гемоглобина (HbA1c) было значительно меньше сохранившихся зубов. У участников с повышенным уровнем холестерина чаще отмечался сильный налет на языке и также сниженные артикуляционные способности. Аналогичные корреляции наблюдались у пациентов с нарушенной функцией почек.

«Результаты показывают: снижение функций полости рта может быть маркером и фактором риска развития метаболических заболеваний. Поэтому сохранение здоровья ротовой полости — это важный шаг на пути к сохранению общего здоровья», — отметил руководитель работы профессор Мицуйоши Есида.

Авторы подчеркивают, что включение оценки функций полости рта в состав регулярных медосмотров может стать эффективной мерой профилактики хронических заболеваний.