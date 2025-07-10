Французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови

Газета.Ru

Французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови. Об этом пишет британское издание Independent.

Французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови
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При анализе крови жительницы заморской территории Франции Гваделупы обнаружилось, что донором для нее не могут стать даже ее родные братья и сестры — плазма крови женщины отвергала каждый потенциальный донорский образец. До сих пор ни одного другого человека с таким же видом крови, как у этой пациентки, не обнаружено.

Помимо четырех групп крови и резус-фактора, кровь человека обладает десятками других параметров, определяемых различиями в белках и сахарах, покрывающих эритроциты.

Чтобы найти причину того, что кровь жительницы Гваделупы отторгает все донорские материалы, ученые полностью изучили ДНК женщины и обнаружили у нее мутацию в гене PIGZ, который производит фермент, ответственный за добавление определенного сахара в важную молекулу на клеточных мембранах. Из-за отсутствия этого сахара структура молекулы на поверхности эритроцитов изменилась, и кровь получила новый тип.

До этого был создан анализ крови, выявляющий минимальные следы раковой ДНК.